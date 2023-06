Julgamento que pode deixar Bolsonaro inelegível será retomado nesta quinta com voto de cearense

A sessão da quinta-feira começará com o voto do cearense Raul Araújo; Na última terça-feira, o relator da ação, Benedito Gonçalves, votou a favor da inelegibilidade de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomará na próxima quinta-feira, 29, o julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível pelos próximos oito anos. A ação, protocolada pelo PDT, acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Três datas foram reservadas para o julgamento. A primeira foi na semana passada, dia 22, a segunda foi na última terça-feira, 27, e a terceira é esta quinta-feira, 29. A sessão está prevista para iniciar, às 10 horas, com o voto do ministros cearense Raul Araújo. Na última terça-feira, O relator da ação, ministro Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade do ex-presidente.

O voto do relator foi dividido em três partes e ocupou toda a sessão. Na sequência votarão os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia (vice-presidente do TSE), Kassio Nunes Marques e, por último, o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes.

Há possibilidade de algum ministro pedir vistas (mais tempo para análise da ação), o que pode adiar o julgamento. Bolsonaro falou publicamente sobre a questão e elogiou o ministro cearense Raul Araújo, o próximo a divulgar seu voto.

"O primeiro a votar depois do relator é o ministro Raul, conhecido por ser um jurista que tem bastante apego à lei, apesar de estar num tribunal político. Há possibilidade de pedir vista, é bom porque ajuda a gente a clarear os fatos", disse o ex-presidente em entrevista à Rádio Gaúcha Atualidade.



A representação que pode deixar Bolsonaro inelegível diz respeito ao episódio de uma reunião com embaixadores, no Palácio da Alvorada, na qual o então presidente questionou infundadamente o sistema eleitoral. O evento foi transmitido na TV Brasil.

Até o momento, o julgamento já passou pelas seguintes fases: leitura do relatório, argumentação da acusação, argumentação da defesa dos acusados e voto do relator.

Passo a Passo:

Começo do julgamento : Leitura do relatório pelo corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves.

: Leitura do relatório pelo corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves. Partes se pronunciam : Advogados de defesa e acusação apresentam sustentações orais.

: Advogados de defesa e acusação apresentam sustentações orais. Voto do relator : Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade de Bolsonaro.

: Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade de Bolsonaro. Votos dos ministros: os ministros de posicionarão a seguir. (A partir desta quinta-feira, 29)



os ministros de posicionarão a seguir. Próximas sessões: Se algum ministro pedir vistas, é possível que o julgamento seja suspenso e retorne apenas em meados do segundo semestre deste ano.

Bolsonaro já falou publicamente sobre a situação e que acredita que perderá a causa. "É quase uma unanimidade que vou perder a ação lá", declarou durante o processo. O ex-presidente também já se manifestou afirmando que caso se torne inelegível, recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF).