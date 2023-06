'Fiz rabada porque o Lula gosta', diz campeã do MasterChef que fez menu de banquete

Vencedora da primeira edição do Masterchef Brasil, em 2014, a chef Elisa Fernandes jura que não foram para ela as recentes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à comida de palácios. Ela criou o menu do banquete oferecido pelo governo brasileiro no Itamaraty ao presidente da Argentina, Alberto Fernández, na segunda-feira, 26 - um dia antes de o chefe do Executivo brasileiro afirmar que tem brigado com o Itamaraty para melhorar a comida.

"A comida não está boa", disse Lula, em tom bem humorado, durante live "Conversa com o Presidente", conduzida pelo jornalista Marcos Uchôa, da TV Brasil.

O cardápio assinado pela chef Elisa teve carpaccio de carne com maionese de ancienne (um tipo de molho de mostarda), salada de camarão, canjiquinha com rabada e couve manteiga no prato principal e gateau (bolo) de goiabada como sobremesa. O prato principal teve também uma versão vegetariana - canjiquinha com civet (uma espécie de "ensopado") de cogumelo e legumes.

"Fiz rabada porque o presidente Lula gosta", conta, em conversa com o Estadão. "Foi uma situação extremamente importante para o Brasil. Era uma celebração da condecoração do presidente Alberto Fernandez. E fui lá para prestar um serviço para o chefe de Estado mais importante do País, que é o nosso presidente Lula. Esse convite é feito de maneira voluntária, não estou lucrando com isso."

"Estou mega feliz e espero voltar. Passei a receita da canjiquinha para algumas pessoas", acrescenta a chef, que se recusou a revelar quem pediu a receita.

A única recomendação do governo brasileiro era que ela fizesse um menu com "a cara do Brasil" e que tivesse carne bovina. Elisa diz também ter seguido a instrução de alguns convidados que têm restrições. É o caso, por exemplo, da ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva (Rede-AP). "Marina tinha restrições e alergia a camarão. No caso dela é algo bastante sério, só de estar no ar pode causar um desconforto. E também teve alguns outros casos de vegetarianos."

As bebidas, segundo ela, foram selecionadas pelo cerimonial do próprio Itamaraty. "Eles costumam trabalhar com rótulos brasileiros", explica.

A refeição poderia ter passado despercebida, mas ganhou repercussão por causa de comentários que Lula fez durante a sua live desta terça-feira, 27, um dia depois de Elisa ter preparado o banquete. O presidente disse que estava brigando porque a comida do Itamaraty "estava ruim" e porque ele "gosta de quantidade".

"Eu posso viajar o mundo inteiro. Comer no mundo inteiro. Se eu chegar em casa e tiver um pouquinho de feijão com arroz, um bife e dois ovos fritos, para mim, é o melhor prato do mundo", afirmou Lula ao jornalista Marcos Uchoa, que conduz as lives.

Em tom de piada, o presidente disse: "tenho brigado com o Itamaraty para melhorar a comida. A comida não está boa".

Veja o cardápio completo

Aperitivo: amuse bouche (um tipo de aperitivo pequeno) de caldo de mandioca com dendê e leite de coco

Canapés: carpaccio de carne com maionese de ancienne (um tipo de molho de mostarda) e tartare de banana da terra

Entrada: salada de camarão com pupunha, chuchu e abobrinha marinados na laranja e castanha de caju

Prato principal: canjiquinha com rabada e couve manteiga (versão vegetariana: canjiquinha com civet de cogumelo e legumes)

Sobremesa: gateau de goiabada, crocante de castanha do Pará e calda fria de queijo branco