Deputado leva lista de supostos petistas criminosos e abre rolo que vai até o chão

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) levou um rolo de papel com nomes de supostos filiados do PT que deveriam prestar "explicações à Justiça". Em sessão nesta quarta-feira, 28, o parlamentar abriu o documento no plenário e a lista "escorreu" até o chão.

"Eu gostaria de apresentar e mostrar essa lista que eu recebi de alguns nomes do PT que devem explicações à Justiça. Acho que chegou no pé da bancada do PT aqui nessa Casa", disse enquanto abria o papel.

Antes, no pronunciamento, ele acusou a "cúpula do PT" de ser uma "organização criminosa para assaltar os cofres do país". Após aberto, é possível ver vários nomes escritos em letras garrafais e com espaçamento.

Na lista estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, ex-ministro da Fazenda, executivos da Petrobras e do Banco do Brasil e ex-tesoureiros do PT. Segundo o deputado, "todos eles com algo em comum, todos eles envolvidos em escândalos que chegam à cúpula do partido".

A fala acontece após embate entre petistas e deputados da oposição na terça-feira, 27. Pai do deputado federal André Fernandes (PL), o deputado Alcides Fernandes (PL), chamou o PT de “quadrilha”, o que provocou uma série de pedidos de resposta e discursos rebatendo.

Além das respostas, a deputada Larissa Gaspar (PT) anunciou que acionará o Conselho de Ética contra os dois. "Inaceitável o ataque ao PT e seus integrantes promovido pelos deputados estaduais bolsonaristas Pastor Alcides e Carmelo Neto durante discursos na Assembleia Legislativa. Acionarei o Conselho de Ética e estou sugerindo que a direção do partido entre com todas as ações cabíveis", afirmou.