O POVO News: TSE retoma julgamento de Bolsonaro com voto crucial de relator

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 27. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a retomada do julgamento que decidirá se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará ou não inelegível.

Seguindo a mesma linha, a edição conversa com o presidente Comissão de Direito Eleitoral (OAB - CE), Fernandes Neto, que explica as próximas etapas do julgamento do ex-presidente. Bolsonaro afirmou nesta terça, ao jornal Folha de S. Paulo, que não tem expectativas de sair ileso do julgamento, contudo, reforça que não vai "se desesperar" diante da possibilidade de ficar inelegível. E acrescentou que, caso não possa concorrer em 2026, já tem ‘uma bala de prata’.

O programa também aborda o depoimento do coronel Jean Lawand Júnior na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), a edição comenta os principais destaques do terceiro programa "Conversa com o Presidente".

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

