Lula reclama de almoços servidos na Europa e diz que comida do Itamaraty "não está boa"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou da comida servida em palácios governamentais e de chefes de estado. Ele citou os almoços servidos na França e na Itália locais onde esteve em viagem recente pela Europa para encontrar os presidentes Emmanuel Macron (França) e Sergio Mattarella (Itália). O petista disse que a comida do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) “não está boa”.

As falas ocorreram nesta terça-feira, 27, durante “Conversa com o Presidente”. “Almocei com o Macron e almocei com o presidente Mattarella, duas comidas de palácio que sabe… não são essas coisas. Em lugar nenhum do mundo. Eu tenho brigado com o Itamaraty para melhorar a comida, porque tem dia que a comida não está boa”, disse o presidente.

O petista explicou que não se come bem nas viagens por dois motivos. "Em palácio nenhum se come bem, em lugar nenhum do mundo. A segunda coisa é que não vou em restaurantes. Eu como em hotel, e a comida de hotel também não é boa. Eu não tenho liberdade de ir em restaurantes e ficar escolhendo o que eu vou comer. Ou eu como em hotel ou onde sou convidado”, pontuou.

Lula disse ainda preferir comidas tipicamente brasileiras. "Nada supera feijão com arroz. Se eu chegar em casa tiver um feijão com arroz, um bife e dois ovos fritos, para mim, é o melhor prato do mundo”.