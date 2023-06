Lula lança Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024 nesta 4ª-feira, 28

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançará nesta quarta-feira, 28, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024, que deve financiar R$ 75 bilhões a um juro menor que 10%, conforme antecipou o presidente. O lançamento, que será feito no Palácio do Planalto, ocorrerá um dia após a divulgação do Plano Safra 2023/24 voltado ao grande agronegócio.

De acordo com a agenda do presidente da República, a cerimônia está programada para as 10h e deve contar com a presença de autoridades e ministros, a exemplo de Fernando Haddad (Fazenda). Nesta manhã, em transmissão ao vivo nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou que o Plano Safra da Agricultura Familiar vai financiar R$ 75 bilhões a um juro menor que 10%.

"Amanhã vamos lançar o programa da agricultura familiar, me parece de R$ 75 bilhões, a uma taxa de juro menor que essa", declarou o presidente. Os detalhes do Plano Safra da Agricultura Familiar, no entanto, ainda não foram informados pelo governo.

Às 15h, Lula irá se reunir com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Após o encontro, às 16h30, o presidente se reúne com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e general Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional) e deve tratar sobre a segurança presidencial.

Na semana passada, o ministro da Casa Civil anunciou que a segurança presidencial voltará ao controle do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) a partir de um "modelo híbrido", mas sob coordenação do órgão, segundo Costa. Na prática, a decisão do presidente representa uma derrota para a Polícia Federal, que gostaria de continuar no controle da segurança presidencial.

O último compromisso de Lula é às 17h30, quando o presidente participa de audiência com a vice-presidente Executiva da BYD e presidente da BYD para as Américas, Stella Li, acompanhado de Costa e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).