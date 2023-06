Rosa Weber barra envio de provas do inquérito do STF sobre fake news para CPMI do 8 de janeiro

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, barrou o envio de resposta a oito requerimentos feitos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro sobre provas não sigilosas de inquéritos da Corte relacionados ao ataque aos Três Poderes. No ofício, o argumento da magistrada é de que há "diligências em curso", o que inviabilizaria o compartilhamento.

Sete deles são relacionados a inquéritos abertos para investigar condutas do 8 de janeiro e um deles é anterior - o inquérito das fake news, de 2019. Os pedidos foram feitos pelo deputado Rogério Correia (PT-MG).

Todos estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Cinco são públicos e podem ser consultados por qualquer cidadão. Três estão em segredo de Justiça: o das fake news, o que apura quem são os financiadores do 8 de janeiro, e o que investiga Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, ao lado de Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública na época dos ataques.

A resposta foi enviada pelo STF na quinta-feira passada, 22, e recebido na CPMI sexta, 23.

Os requerimentos do deputado petista foram aprovados na reunião que a CPMI fez no dia 13 de junho. Nessa mesma reunião, o colegiado aprovou o requerimento de oitiva de 36 pessoas, de militares a ex-ministros e condenados por atos terroristas. Também foram aprovados os pedidos de depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro preso no dia 3 de maio, e de Torres, que foi ministro da Justiça.

Veja a lista dos inquéritos cujas provas o STF negou compartilhar com a CPMI:

Inquérito 4921

Inquérito 4918

Inquérito 4919

Inquérito 4781

Inquérito 4920

Inquérito 4922

Inquérito 4879

Inquérito 4917