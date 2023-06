O POVO estreia coluna com bastidores de Brasília voltada para o Nordeste

Correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage escreve sobre o noticiário nacional com um olhar que prioriza o que interessa aos cearenses

As notícias de Brasília com enfoque naquilo que interessa ao Nordeste e recorte particular para os cearenses no centro do poder federal são assunto da nova coluna do O POVO. O jornalista João Paulo Biage, correspondente em Brasília, acompanha os principais acontecimentos, entrevista protagonistas da política nacional e regional e conta os detalhes para o leitor.

A coluna dá particular atenção aos bastidores, os detalhes, aspectos que o noticiário nacional costuma deixar em segundo plano, mas ajudam a entender as motivações que movem as decisões.

"Aqui, o objetivo é mostrar além da notícia, mais do que a manchete. Bastidores, detalhes e fofocas do centro do poder: interesse público e curiosidade juntos. Espero que gostem", conta Biage.

As primeiras edições da coluna já foram publicadas de forma online, para assinantes O POVO+. A partir desta segunda-feira, 26, passa a ser publicada também na versão impressa do O POVO. Será veiculada sempre às segundas-feiras no jornal, mas terá edições extras no online, com notas e informações no instante em que as notícias acontecem.

João Paulo Biage já participa diariamente do programa O POVO News, veiculado de segunda a sexta-feira no Youtube, às 18 horas, com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, editor de Política do O POVO. Direto de Brasília, o correspondente traz entrevistas exclusivas e informações que levam o público para dentro do Palácio do Planalto, do Governo Federal e dos ministérios.

Os principais assuntos da política nacional não estão fora do radar. Mas, Biage tem olhar particular para as questões que envolvem e afetam a vida dos nordestinos, sobretudo dos cearenses. Investimentos, disputas por cargos, poder e prestígio passam por Brasília e se refletem na política local. São essas as histórias que a coluna conta.