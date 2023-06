Ao vivo: coronel da PM Jorge Naime depõe na CPMI de 8 de janeiro

O ex-chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Jorge Eduardo Naime, presta nesta segunda, 26, depoimento aos senadores e deputados que investigam os ataques às sedes dos Três Poderes, na CPMI de 8 de janeiro. O militar é investigado por suspeita de omissão no dia dos ataques. Ele chegou a apresentar atestado médico para não comparecer à sessão, mas acabou mudando de ideia.

Acompanhe ao vivo depoimento de Jorge Naime:

Ele era o comandante do Departamento de Operações da corporação até janeiro deste ano e atualmente está presono Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pretende interrogar Naime sobre os acontecimentos do dia 12 de dezembro de 2022, quando manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal e depredaram os arredores do edifício. No seu requerimento, a senadora afirma que o coronel poderá trazer informações “de grande valia” para o trabalho da CPMI.

Naime foi preso em fevereiro pela Operação Lesa Pátria da PF que investiga os eventos de 8 de janeiro. O coronel saiu de folga poucos dias antes dos atos golpistas de 8 de janeiro e é investigado por participação nos eventos. Eleteve a prisão preventiva decretada por risco de fuga e prejuízo às investigações. Naime comparecerá à CPMI com escolta policial e falará na condição de testemunha.

Como foi convocado para prestar depoimento, Jorge Naime não pode deixar de comparecer.

com informações da Agência Senado