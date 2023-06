O POVO News: Lula critica ONU, FMI e países ricos em discurso na Europa

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 23. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o último dia da viagem do presidente Lula (PT) a Europa. Nesta sexta, o petista participou de uma reunião bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Além disso, Lula discursou na Cúpula a respeito do Novo Pacto de Financiamento Global, em Paris, e caracterizou como uma “ameaça” os critérios estabelecidos pela União Europeia para a finalização do acordo entre o bloco e o Mercosul. Também fez críticas à ONU, FMI e países ricos.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em retomar o julgamento da aplicação do piso salarial dos profissionais da Enfermagem. Nesta sexta, o ministro Dias Toffoli votou para que o piso salarial da Enfermagem, referente a entidades privadas, seja aplicado de forma regionalizada, atendendo às características de cada estado e por meio de acordo coletivo entre os dirigentes e funcionários. Para discutir sobre o tema, a edição recebe a enfermeira Sandra Valesca.

A transmissão também fala sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Os depoimentos foram marcados para a próxima segunda e terça-feira.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO