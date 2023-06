Relator de ação contra Bolsonaro no TSE finaliza leitura do relatório

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, finalizou a leitura do relatório técnico que resume a tramitação do processo movido pelo PDT que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro disse ter analisado 662 documentos "de forma criteriosa" antes do pedido de inclusão da ação em pauta, em 1º de junho.

Na sequência, o advogado Walber Agra, que representa o PDT, começou uma sustentação oral que terá 15 minutos.

O TSE julga uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo PDT que pode tornar Bolsonaro inelegível devido a uma reunião com embaixadores realizada no Palácio do Alvorada em julho de 2022, em que ele levantou, sem provas, suspeitas sobre o sistema eleitoral. O evento foi transmitido pela TV Brasil e pelas redes sociais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), onde alcançou quase 600 mil visualizações.