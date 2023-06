Reforma tributária: Elmano diz que fundo de R$ 40 bilhões para os estados não é suficiente

A fala se deu após reunião em Brasília com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com os governadores do País, nesta quinta-feira, 22

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que a Câmara dos Deputados avalia a proposta de uma reforma tributária, que estará sendo discutida e votada pelos parlamentares entre os dias 3 a 7 de julho. A confirmação se deu após reunião em Brasília com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com os governadores do país, nesta quinta-feira, 22.

Elmano citou o Fundo de Desenvolvimento Regional (leia na íntegra) e mencionou que o investimento mínimo será de R$ 40 bilhões. Contudo, afirmou que o recurso disponibilizado pela União não é suficiente, e que os governadores solicitaram uma quantia maior.

Segundo ele, a proposta é avaliada como positiva para os estados do Nordeste, uma vez que prevê mudanças na cobrança do ICMS. A proposta é que passe a ser feita na venda final do produto e não mais na cadeia de fabricação.



"Os estados do Nordeste tiveram uma perda de décadas de arrecadação e, fundamentalmente, a simplificação do nosso sistema para garantir aumento de investimento nos nossos estados também e permitir maior competitividade do setor industrial brasileiro, do agronegócio brasileiro e no mundo", afirmou.

Conforme explica o petista, os governadores de cada estado brasileiro solicitaram que fossem disponibilizados R$ 75 bilhões anuais do Fundo de Desenvolvimento Regional. A proposta será apresentada na Câmara e prevê a distribuição do montante entre os estados, contudo, o fornecimento da quantia deverá seguir alguns critérios, que ainda serão debatidos entre os parlamentares da Câmara.

O Fundo de Desenvolvimento Regional possui duas funções principais: a primeira consiste em evitar a perda para estados produtores na mudança da cobrança sobre o consumo da origem ao destino, enquanto a segunda consiste em oferecer recursos para os estados que conce

dem benefícios fiscais.