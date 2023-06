Posse de Zanin no STF será em 3 de agosto

A assessoria de Supremo Tribunal Federal (STF) informou nesta quinta-feira, 22, que a posse de Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Corte, será em 3 de agosto, após o retorno do recesso do Judiciário. A data foi confirmada após Zanin se reunir com a presidente do STF, Rosa Weber, e com a área administrativa no tribunal nesta tarde.

Zanin teve sua indicação aprovada ontem com larga maioria pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, em seguida, pelo plenário da Casa.