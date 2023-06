O POVO News: Zanin responde em sabatina sobre Lula, ataques golpistas e aborto

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 21. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a sabatina do advogado Cristiano Zanin pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, nesta quarta-feira, 21.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre a votação em comissão do Senado da nova regra fiscal, que teve 19 votos favoráveis e 6 contrários. A proposta vai substituir o teto de gastos, estabelece um piso para crescimento das despesas públicas, que só poderão subir se também houver aumento da receita



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa discute a viagem do presidente ao Vaticano. Por meio das redes sociais, Lula agradeceu pelo encontro com o papa Francisco. “Agradeço ao papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo”, disse o petista.

A edição discute ainda a iniciativa de Marcos do Val em deixar a CPI do 8/1 após um problema de saúde. Do Val será substituído pelo senador Marcos Rogério (PL-RO) na Comissão que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro.

Serviço



Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO