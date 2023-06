Moro x Zanin: veja os principais momentos do embate na sabatina do Senado

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin responde neste momento a perguntas dos senadores membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com 27 membros titulares. Um deles é Sérgio Moro (UB-PR), que fez perguntas Zanin. Uma das perguntas foi sobre se Zanin havia sido padrinho de casamento entre Lula e a atual primeira-dama Janja. É uma fake news. O casal não teve padrinhos de casamento.

"Vi na internet. Não se é procedente ou não essa informação", admitiu Moro, adicionando que seria importante conhecer a relação entre Lula e Zanin para além dos serviços advocatícios prestados por Zanin ao petista.

"Quero dizer que faria da mesma maneira qualquer que fosse o indicado e qualquer que fosse o presidente. É nosso dever fazer uma sabatina com questões que às vezes podem ser difíceis. É um órgão que tem que ser independente do Poder Executivo", disse o ex-juiz federal da 13ª Vara Federal em Curitiba, responsável pelas condenações em primeira instância da operação Lava Jato.

Zanin disse que, como advogado, teve convivência frequente com Lula. "Não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito essa relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas deste Senado da República", disse.

Durante a sabatina, Zanin afirmou que o STF anulou condenações envolvendo Lula, no âmbito da Lava Jato, por não ter sido de autoria de um juiz imparcial. Foi uma referência a Moro, que assiste à sabatina no complexo das comissões do Senado.

Zanin respondeu que não vai atuar, ou seja, emitir voto nos processos da Lava Jato em que tenha atuado como advogado. Mas ressalvou que não se declarará impedido diante de casos que tenham a "etiqueta" da operação Lava Jato, caso ele não tenha se envolvido como advogado.

Em alguns momentos da sabatina, Zanin proferiu afirmações segundo as quais magistrados não devem desejar autopromoção nem protagonismos. Disse que o papel de um juiz não é agradar a opinião pública. É na direção contrária que consiste a atuação de um magistrado, conforme Zanin: contramajoritária, ou seja, contrária ao pensamento da maioria da sociedade em determinada ocasião.