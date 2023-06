O POVO News: veja as chances de Bolsonaro ficar inelegível no TSE

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 19. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que decidirá se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará inelegível ou não. O julgamento ocorrerá na próxima quinta-feira, 22.

Assista ao vivo:

A edição conversa com a empresária, escritora, orientadora financeira e fundadora do Nath Finanças, Nathália Rodrigues, que comentará sobre o cenário da economia brasileira e responderá às dúvidas dos internautas.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa discute a antecipação da segunda edição do Conversa com o Presidente, estratégia adotada por Lula para ter mais contato com a população brasileira. Além disso, a transmissão comenta sobre a viagem do presidente à Europa.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO