Petista rebate críticas e diz que André Figueiredo usa "retrovisor como guia"

O deputado estadual De Assis Diniz (PT), líder do bloco governista na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), rebateu críticas feitas pelo deputado federal André Figueiredo (PDT), atual presidente nacional e estadual da sigla, que acusou o governo do Estado, atualmente comandado pelo governador Elmano de Freitas (PT), de “descaso” com Fortaleza devido a uma série de obras inacabadas na Capital.



“Foi de uma infelicidade a publicação da cobrança do André. Por que ele não cobrou isso antes de 2022? (ano em que PT e PDT romperam a aliança estadual) Por que não cobrou em 2021, em 2020? É um olhar que bota o retrovisor e quer que este retrovisor seja guia da política”, pontuou o petista nesta sexta-feira, 16, durante lançamento do Pacto por um Ceará Sem Fome, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

O parlamentar mencionou o resultado eleitoral do ano passado, quando PT e PDT romperam a aliança estadual e se enfrentaram no pleito. “Veio a eleição, e é natural que quem ganhe governe e que quem perde tem que aceitar a derrota e se preparar. Foi assim que o PT sempre fez. Quantas eleições disputamos e quantas perdemos? Sempre foi assim com as candidaturas do PT. Essa visão de fazer do retrovisor um guia da política é ruim pra todo mundo”, completou De Assis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Sarto ainda não conseguiu marcar reunião com Elmano e cobra governador de novo

Élcio não crê em reconciliação de RC com Camilo e Elmano e critica Evandro por pré-candidatura

Elmano saúda Ciro em evento do agronegócio: 'Muito fez pelo Ceará'

RC volta a criticar governo Elmano e cobra ações para educação: "Não podemos calçar o salto alto"

Nesta semana, em publicação nas redes sociais, Figueiredo fez cobranças ao Governo do Estado ao mostrar imagens de obras inacabadas na Capital, dentre elas a do Acquário Ceará. “Nossa Terra da Luz, segue com a beleza comprometida por obras inacabadas do Governo do Estado, principalmente na Praia de Iracema, lugar histórico e ícone turístico”, escreveu.

“Não podemos esquecer também dos transtornos causados pela Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que interdita a avenida Santos Dummont em três trechos. Será que precisamos lembrar ao Governo Estadual que Fortaleza é a capital do nosso Ceará?”, concluiu o pedetista. A declaração ocorreu num contexto de reclamações e críticas de membros do PDT ligados ao ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio (PDT).



De Assis projetou ainda as articulações do PT para as próximas eleições, de 2024 e 2026. "Nosso partido inicia amanhã, 17, um novo ciclo de debates. Vamos debater a cidade que temos, Fortaleza, e a cidade que queremos. Passa pela periferia e por políticas que dialoguem com a vida das pessoas. Queremos ouvir as pessoas e é natural que o partido se apresente como uma alternativa real para governar a cidade. Temos muitos nomes", disse, sem citar um possível candidato.

Entre os cotados para concorrer à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, estão a ex-prefeita Luizianne Lins e a deputada estadual Larissa Gaspar. Há ainda a possibilidade de o presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PDT), se filiar à legenda e ser candidato ao Palácio do Bispo.

Sobre 2026, De Assis lembrou que o deputado federal José Guimarães (PT) é um nome que tem como "natural a candidatura" ao Senado. "Guimarães coordenou e estruturou o PT no Estado (...) É natural que o nome do líder do presidente Lula na Câmara, que tem responsabilidade para construir viabilidade para emendas, seja lembrado. É um legado e um reconhecimento a tudo isso".