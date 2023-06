Lula apela a ministros para cumprirem acordos e nomearem os indicados políticos

Presidente se reuniu por mais de nove horas com a equipe para alinhar a articulação política, alvo de resistência no Congresso. A gestão Lula tem sofrido derrotas entre deputados e senadores

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que todos os ministros ajudem o chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a cumprir compromissos e oficializar as nomeações políticas. Nesta quinta-feira, 15, o petista esteve reunido por mais de nove horas com a equipe para alinhar a articulação política, alvo de resistência no Congresso. A gestão Lula tem sofrido derrotas entre deputados e senadores.

Costa afirmou também que o presidente pediu maior alinhamento com a comunicação do governo. O Estadão/Broadcast apurou que Padilha citou, durante reunião ministerial, mais de 400 nomes que foram indicados pelos partidos políticos, que passaram pela sua pasta, mas que os ministérios não deram início à tramitação burocrática. Só após tal tramitação, os nomes chegam à Casa Civil para, então, viabilizar nomeações.

"O presidente fez pedido para que isso (nomeações) seja feito da maneira mais breve possível", disse Costa, em entrevista coletiva de imprensa, citando uma fala de Lula para que "todos apoiem e ajudem" Padilha, que é alvo de críticas, assim como o chefe da Casa Civil, de deputados e senadores. O ministro explicou que o discurso do presidente foi mais no sentido de "treinador" e para que todos "joguem entrosados" e atuem de forma transversal.

Além disso, Lula pediu para que todos os ministros ajudem o chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, no sentido de comunicar mais ações de cada pasta. "Para que Pimenta possa não só informar a imprensa, mas os ministros, e o mesmo vale com a relação parlamentar", disse Costa, acrescentando um pedido de Lula para que todos joguem afinados e no mesmo tom.

Na entrevista, Pimenta citou a longa duração da reunião ministerial, mas disse que o encontro foi marcado pela disposição dos ministros. "Nunca antes tivemos reunião tão longa, mas com tanta disposição", disse, após o encontro. Segundo ele, o governo classificou o encontro como uma reunião histórica.

Ministro fala em economia

Costa fez ainda um novo apelo para a queda da taxa de juros no País, acendendo novas críticas do governo ao Banco Central. Em sua avaliação, a queda dos juros vai significar a volta do emprego, do crédito e da produção industrial. "Está tudo dando certo e vai funcionar melhor ainda quando a taxa de juros cair, e quando todo mundo passar a colaborar com ministérios que têm função-meio", declarou.

De acordo com ele, na reunião de hoje, foram comemorados os indicadores econômicos favoráveis, citando a queda da inflação e queda do juro futuro. "Temos um ambiente extremamente favorável, otimismo econômico voltou, constatação óbvia, há um verdadeiro clamor da sociedade e empresários para redução dos juros", disse. "Saímos da reunião ministerial todos entusiasmados", afirmou Costa.

O ministro também informou que Lula viajará à Europa na noite de segunda-feira, 19. A agenda do chefe do Executivo na semana que vem inclui visitas à Itália e à França.