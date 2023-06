O POVO News: Conselho de Ética acata denúncia contra Cid Gomes e outros parlamentares

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 13. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o processo contra o senador Cid Gomes (PDT) aberto pelo Conselho de Ética do Senado Federal.

Além de Cid, estão implicados no Conselho de Ética os senadores Chico Rodrigues, Jorge Kajuru, Flávio Bolsonaro, Styvenson Valentim e Randolfe Rodrigues.

Na CPI do dia 8/1, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, será o primeiro a depor.

Assista ao vivo:

O POVO News traz ainda novidades acerca do caso Robinho, condenado por estupro em 2020. O crime teria ocorrido contra uma garota albanesa em 2013. O portal de notícias UOL publicou áudios exclusivos do ex-atleta sobre o caso.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO