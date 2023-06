Novo sistema de segurança do Judiciário cearense custará R$ 20 milhões, anuncia TJCE

Com um investimento de R$ 20 milhões, foi anunciado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o desembargador Abelardo Benevides Moraes, um projeto que tem como objetivo aumentar a segurança dos locais de jurisdição de juízes do Estado. A reunião revelou detalhes do plano, como o investimento em segurança armada.

Anunciado nesta terça-feira, 13, o projeto prevê a instalação de equipamentos que reforcem a segurança desses locais, como catracas eletrônicas que controlam o acesso. De acordo com detalhes do plano, está incluída a contratação de 137 portais detectores de metais e 12 scanners de bagagem.

Os scanners serão divididos entre a sede do TJCE e algumas unidades judiciárias. O Tribunal receberia a maior parte do equipamento, ficando com cinco. O fórum Clóvis Beviláqua, localizado em Fortaleza, receberia três scanners. Os outros quatro serão distribuídos entre Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Está previsto o investimento de R$ 3 milhões em kits de equipamentos de monitoramento eletrônico para a capital e interior. Ao todo, 202 unidades judiciárias do Estado receberão kits com alarmes, sensores de porta e câmeras para aprimoramento da segurança.



Entretanto, algumas medidas não demandam custos para o TJCE, como afirma o chefe da Assistência Militar do Tribunal, o tenente-coronel Álvaro Júnior. Entre elas, o acesso a câmeras que estão localizadas nas proximidades das entradas dos fóruns, de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

Segundo o presidente do Tribunal, a demanda do reforço de segurança foi notada durante a transição de gestão e, por isso ,a Assistência Militar do Poder Judiciário Cearense foi acionada com o objetivo de executar o projeto. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de trabalho cada vez mais seguro para magistrados, servidores e colaboradores, bem como melhor acolher a população”, afirma o desembargador.

O recurso financeiro que custeará a implantação desse projeto será disponibilizado pelo Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (Funseg). O Fundo é responsável pela captação e aplicação dos recursos financeiros que contemplem a manutenção dos meios usados para a segurança dos juízes do Estado.