AL mantém veto a punição por falta placa contra homofobia e deputada critica "Estado gayzista"

A Assembleia Legislativa do Ceará deu "sim" nesta quarta-feira, 14, ao veto parcial do governador Elmano de Freitas (PT) a um projeto de lei (64/2023) de autoria de Júlio César Filho (PT), que altera a lei número 17.480/2021, esta de autoria do próprio Elmano quando deputado. A votação era sobre o veto do governador ao artigo 3º do projeto de lei 64/2023, que previa punição a estabelecimentos que não exibissem placas contra LGBTfobia. O trecho vetado trata da punição por descumprir a lei e deixar de exibir o aviso.

O trecho vetado diz: "a não observância desta Lei implicará sanção nos termos da legislação aplicável". O governador considerou que o dispositivo não era claro quanto à punição a ser aplicada e geraria insegurança jurídica aos estabelecimentos e dificuldades à fiscalização para aplicar a lei.

A deputada Dra. Silvana (PL) votou pela manutenção do veto e o comemorou como espécie de aceno do governador Elmano de Freitas ao eleitorado conservador cearense. "Nós não estamos trabalhando por um estado gayzista e aqui quem está dizendo é a deputada Silvana. Pode dizer que eu disse isso. Então, assim, sou a favor do respeito a todas as pessoas, mas não podemos favorecer através de leis um conflito, a busca de conflito", afirmou.

"Gayzismo" foi um termo comum no vocabulário e no discurso de Olavo de Carvalho (1947-2022), autodeclarado filósofo e guru do que se convencionou chamar "bolsonarismo".

É a definição que ele encontrou para o que percebia como um movimento de setores influentes da sociedade, sobretudo dos meios de comunicação, para introjetar sutil e progressivamente no imaginário coletivo a ideia de que a comunidade LGBTQIA+ é superior às demais.

Silvana ainda adicionou: "Quando você fere fé, quando você fere credo, aí você torna o mundo uma bagunça. Quero até parabenizar a lucidez do veto do governador. Na hora, inclusive, defendi contra o projeto do deputado Júlio César Filho, votei contra e me sinto presenteada por esse veto."

O petista Guilherme Sampaio (PT) elogiou a lei sobre as placas, afirmou que a lei "pegou" e está sendo cumprida. Ele justificou o veto por recomendação da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em função de insegurança jurídica, não pelo mérito da proposta. O parlamentar disse, ainda, que estudará a lei para avaliar se cabe emenda para prever a sanção.

Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa cearense apreciou um veto governamental em votação aberta, consequência da aprovação de uma emenda à Constituição (PEC) de autoria do deputado estadual Renato Roseno (Psol), de 2019, para que as votações secretas fossem extintas no Parlamento.

a primeira votação aberta, o único voto que não foi favorável à medida foi do deputado Queiroz Filho, da ala pedetista que se opõe ao governador Elmano Freitas, integrada ainda por Cláudio Pinho e Antonio Henrique.