Wagner: pastas da Saúde e Educação são muito vinculadas a Lula e ao PT e não 'estão em jogo'

Enquanto partidos do Centrão miram o comando do Ministério da Saúde, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que a pasta "não está em jogo". "Não vejo dentro do governo nenhuma cogitação de movimentar com a ministra da saúde. Saúde e educação são muito vinculadas ao presidente (Luiz Inácio Lula da Silva) e ao partido (PT)", afirmou, em entrevista à GloboNews.

Wagner disse que tem ouvido reclamações sobre atrasos na liberação de emendas parlamentares no ministério comandado por Nísia Trindade, e acrescentou que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversou com a ministra sobre o assunto. "Aqueles que têm suas emendas seguramente serão pagas, ministro Padilha está trabalhando para isso", completou.