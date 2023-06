"Eu nunca tive problema com o agronegócio", diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje (13), durante estreia do bate-papo semanal Conversa com o Presidente, que o agronegócio deu um salto de qualidade por conta do financiamento feito ao setor em seus governos anteriores.

"Eu nunca tive problema com agronegócio. Eu governei oito anos esse país e eles sabem o que nós fizemos por eles. Eles sabem que temos muita responsabilidade com o salto de qualidade que deu a agricultura brasileira por causa do financiamento que nós fazíamos", disse Lula durante conversa com o jornalista Marcos Uchôa.

Para o presidente, não há incompatibilidade entre pequenos e médios produtores. Lula antecipou que os ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário anunciarão um novo Plano Safra, que deve incluir também os pequenos produtores. Segundo o presidente, entre as medidas avaliadas para agricultura familiar está o estabelecimento de preços mínimos para a venda da produção.

“Vamos anunciar o Plano Safra agora, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio, e eles vão perceber que da parte do governo não há nenhuma objeção a eles", disse.

Reforma agrária

Ainda segundo o presidente, o governo estuda critérios para reforma agrária no país. Um levantamento sobre terras ociosas está sendo feito pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para que o governo discuta os assentamentos com os movimentos sociais.

“Eu disse ao Paulo Teixeira [ministro do Desenvolvimento Agrário] que não precisa mais invadir terra. Se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o Incra, a partir daí vamos discutir a ocupação dessa terra, não precisa ter barulho, guerra. O que precisa ter é competência e articulação."