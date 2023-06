O POVO News: CPMI convoca aliados de Bolsonaro e blinda governistas

A edição também fala sobre o depoimento de Donald Trump e as CPIs do MST e futebol

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 13. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre os nomes convocados para depor como testemunhas na CMPI do 8 de janeiro. Dentre os convocados estão membros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Assista ao vivo:

O programa debate sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se entregou à Justiça Federal na cidade de Miami, na Flórida, para depor formalmente sobre as acusações de crime contra ele.

A transmissão conversa com Ana Luisa Schiavo, Advogada de Direito Digital e Secretária-Adjunta da Comissão de Direito Digital, Inovação e Startups da OAB para comentar sobre os casos de denúncias contra a empresa de jogo de cassino online Blaze.

A edição comenta sobre os rumos que as CPIs do MST e do Futebol, bem como os nomes convocados para depor como testemunhas na CMPI do 8 de janeiro. Dentre os convocados estão membros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa discute a decisão de Lula em indicar o advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Zanin visitou o Senado Federal, iniciando o périplo antes de sua sabatina, agendada para o próximo dia 21.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

