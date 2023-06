'Estou à disposição do presidente', diz ministra do Turismo sob risco de demissão

Com sua permanência no governo em risco, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, afirmou que "está à disposição" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra teve uma reunião com Lula no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira, 13, depois que se intensificou a cobrança do União Brasil para que ela seja demitida do cargo e que no seu lugar seja nomeado o deputado Celso Sabino (União-PA).

"Estou à disposição do presidente. Fui uma indicação dele. Estou aqui pra contribuir pro Brasil", afirmou Daniela antes de entrar em uma conversa reservada com deputados da Comissão do Turismo. "Está tudo sob controle", acrescentou.

A troca no Ministério do Turismo foi prometida a deputados do União com a expectativa de que o partido entregue mais votos favoráveis ao governo na Câmara. Depois da reunião com Lula, que durou 1h30, o governo informou que Daniela segue no cargo até a próxima quinta-feira, quando está marcada uma reunião ministerial. Mas parlamentares do União esperam que um novo ministro seja nomeado nos próximos dias.

Antes de virar o principal foco de preocupação para o governo em meio a dificuldades com o Centrão na Câmara, Daniela já tinha sido convocada a apresentar planos para o ministério em sessão na Comissão de Turismo. A audiência foi mantida nesta terça-feira.

Nos últimos dias, o marido da ministra, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), vem tentando manter Daniela no cargo. Ele criticou a troca de Daniela por Celso Sabino dizendo que o deputado já foi bolsonarista.