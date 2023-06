Não há previsão de reunião de Lula e Waguinho nesta segunda, afirma Secom

A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo informou à reportagem do Estadão que não há qualquer previsão de uma reunião nesta segunda-feira (12) entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos). Waguinho está em Brasília para tentar negociar junto ao presidente uma sobrevida da esposa Daniela Carneiro no cargo de ministra do Turismo. No Palácio do Planalto, a demissão da ministra para azeitar a relação do governo com o Congresso é dada como certa.