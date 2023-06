Dino é ministro mais popular de Lula e Camilo não figura no top 10

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), é o mais popular do governo Lula (PT). Os embates com a oposição no Congresso Nacional (três audiências na Câmara e uma no Senado), para os quais foi chamado seguidas vezes, o deram projeção nas redes sociais. Conforme o instituto Quaest, ele é seguido por Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Simone Tebet (Planejamento) e Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio). Conforme o site da revista Veja, Dino lidera o ranking desde abril, quando ultrapassou Fernando Haddad.

Camilo Santana (Educação) não figura entre os 10 mais populares. Ele será entrevistado nesta segunda-feira, 12, pelo programa Roda Viva, da TV Cultura. Hoje, ele lançou o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada na presença do presidente e ouviu que tem de superar Fernando Haddad na pasta por vir do Ceará, que contabiliza os melhores índices nacionais na área.

A dianteira de Flávio Dino coincidiu com as respostas em tom irônico a perguntas e provocações feitas por parlamentares bolsonaristas. Uma delas foi endereçada a André Fernandes (PL-CE), após o bolsonarista afirmar que Dino é alvo de 277 processos na Justiça. Ele se baseou no site Jusbrasil e chegou ao dado volumoso por considerar simples menções ao ministro, seja em qual contexto tenha sido. Dino também respondeu ao senador Marcos do Val (Podemos-ES), em tom jocoso, que se ele é instrutor da SWAT, ele é dos Vingadores.

O Índice de Popularidade Digital varia de zero a 100 e considera 152 variáveis nas plataformas Twitter, Facebook, Instagram, Google, YouTube e Wikipedia. Os dados são reunidos e organizados por tópicos como presença digital (número de perfis ativos nas redes), fama (público total nas redes), mobilização (total de compartilhamento nas plataformas), engajamento (volume de reações e comentários em postagens) e valência (proporção de reações positivas e negativas a conteúdos postados).