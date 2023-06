Pesquisa Ipec: 8% dos eleitores de Bolsonaro consideram governo Lula ótimo ou bom

Entre os que votaram no petista, 68% consideram o governo como bom ou ótimo; 27% avaliam como regular e 3% julgam a atual gestão como ruim ou péssima

Pesquisa Ipec divulgada nesta sexta-feira, 9, pelo O Globo, aponta que 41% dos que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 não avaliam negativamente a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desse grupo, 8% consideram o governo como “bom” ou “ótimo”; 33% julgam o governo como “regular”. No entanto, a maior parcela (56%) avalia a gestão como “ruim ou péssima”.



Avaliação do governo entre eleitores de Bolsonaro:



Bom ou ótimo: 8%

Regular: 33%

Ruim ou péssimo: 56%



Entre os que votaram no petista no segundo turno, 68% consideram o governo como bom ou ótimo; outros 27% avaliam como regular. Somente 3% dos que optaram por Lula julgam a atual gestão como ruim ou péssima.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas duas mil pessoas, entre os dias 1º e 5 de junho, de forma presencial. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%.

Sobre a avaliação do governo, o levantamento mostrou que há oscilação para baixo na aprovação do governo petista, em comparação com pesquisa de abril. Os que avaliam a gestão como “boa/ótima” são 37%, os que julgam como “ruim/péssima” são 28% e os que consideram regular 32%. Os que não sabem ou não responderam somam 3%.