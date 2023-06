O POVO News: nova pesquisa Ipec é alerta ou boa notícia para Lula?

A edição também fala sobre o julgamento no STF sobre o substituto de Deltan Dallagnol e sobre as dificuldades para a implementação do Piso da Enfermagem

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 9. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o resultado mais recente da pesquisa O Glovo/Ipec, que mostra a avaliação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A parcela dos eleitores que consideram a gestão do atual presidente como “boa” ou “ótima” passou de 39% para 37% em relação a abril.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) no que diz respeito ao substituto do cargo de Deltan Dallagnol (Podemos-PR) na Câmara dos Deputados. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou a posição que já havia apresentado em decisão individual e votou no início da madrugada desta sexta-feira, 9, para destinar o mandato do deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ao seu suplente, o economista Luiz Carlos Hauly.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A transmissão também discute o Piso da Enfermagem. Aprovado no dia 26 de abril deste ano, o PL 5/2023, que prevê o reajuste salarial dos profissionais da enfermagem, entrou em vigor no mês de junho, beneficiando mais de 3 milhões de profissionais da categoria. Para discutir sobre o assunto, o O POVO News recebe a deputada federal do Ceará, Enfermeira Ana Paula (PDT).

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

Sobre o assunto Padilha comemora aprovação de Lula entre eleitores de Bolsonaro

Empresário chantageou secretário por cargo no Acre: 'Lembre ao Gladson que não sou menino'

Embrulhadas e entreveros da Lava Jato levam corregedor do CNJ a Curitiba

Eurasia: Risco significativo de deterioração política do governo Lula diminuiu, mas se mantém

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO