Fortaleza é a capital onde Lula tem maior aprovação dentre as dez maiores; veja lista

Fortaleza é a cidade onde o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra a maior aprovação, dentre as dez maiores capitais brasileiras, segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 9 de junho. A pesquisa mostrou que 68,9% aprovam a gestão do petista na Capital cearense.

Já em Curitiba, no Paraná, é onde a administração de Lula registra os maiores indicadores de desaprovação entre as dez maiores capitais, com 53,2%.

Em Fortaleza, cidade com o maior índice de aprovação, a gestão Lula registrou 27% de desaprovação. Na capital do Ceará, foram ouvidas 742 pessoas entre os dias 20 e 23 de abril. Já em Curitiba, cidade analisada com o maior índice de desaprovação, a aprovação do governo foi de 42,7%.

Aprovação/desaprovação do governo Lula nas 10 maiores capitais

Fortaleza: 68,9% de aprovação / 27,0% de desaprovação

Salvador: 67,4% de aprovação / 27,2% de desaprovação

Recife: 62,6% de aprovação / 32,5% de desaprovação

Belém: 59,8% de aprovação / 35,4% de desaprovação

São Paulo: 55,6% de aprovação / 38,7% de desaprovação

Belo Horizonte: 50,4% de aprovação / 43,0% de desaprovação

Rio de Janeiro: 49,2% de aprovação / 43,8% de desaprovação

Porto Alegre: 47,4% de aprovação / 46,3% de desaprovação

Manaus: 44,6% de aprovação / 49,6% de desaprovação

Curitiba: 42,7% de aprovação / 53,2% de desaprovação

Para chegar aos valores nas maiores capitais brasileiras, a pesquisa realizou entrevistas em diferentes períodos, entre os dias 2 de março e 5 de junho deste ano. A margem de erro varia de 2,9 a 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.



Os melhores indicadores de Lula foram obtidos nas três capitais do Nordeste (Fortaleza, Salvador e Recife). A Região foi a única do país na qual o petista terminou à frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições do ano passado.

Também nesta sexta-feira, 9, pesquisa Ipec mostrou oscilação para baixo na aprovação do governo do presidente Lula em comparação com levantamento feito em abril. Os que avaliam a gestão como “boa/ótima” são 37%, os que julgam como “ruim/péssima” são 28% e os que consideram regular 32%. Os que não sabem ou não responderam somam 3%. Os números foram divulgados pelo jornal O Globo.