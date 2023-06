"Pegou a bicicleta andando de Roberto Cláudio", critica Léo Couto à gestão de Sarto

Em sessão na manhã desta quarta-feira, 7, na Câmara dos Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Leo Couto (PSB) mencionou a pesquisa Datafolha, na qual a gestão de José Sarto (PDT) foi considerada ótima ou boa por 16% dos fortalezenses, regular por 42% e ruim ou péssima por 39%.

Couto comparou a avaliação do atual chefe do Executivo com a gestão do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). “Qual é a obra emblemática que o prefeito Sarto deixou nessa gestão até agora? Pra mim, nenhuma. Tudo o que ele está fazendo é porque pegou a bicicleta andando do prefeito Roberto Cláudio”, pontuou.

“O prefeito Roberto Cláudio, talvez o maior gestor que essa cidade já teve, estava com 23% de ruim ou péssimo, no mesmo momento de reeleição, onde o prefeito Sarto está com 39%. Na mesma época, a prefeita Luizianne (Lins) estava com os mesmos 23% de ruim ou péssimo para a reeleição”, completou o vereador, que já foi líder do governo Sarto na CMFor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, Carlos Mesquita (PDT), líder do governo na CMFor, rebateu às críticas de Couto à gestão Sarto, mencionando que, atualmente, Fortaleza é um dos destinos mais procurados por turistas na América do Sul.

“As pessoas preferem vir pra cá, sabe por que? Porque é uma cidade acolhedora, um povo bom. Uma cidade maravilhosa para passear, então já respondo uma parte da sua fala”, respondeu.

Mesquita apresentou dados referentes à criação de empresas na cidade, ironizando o posicionamento de Couto. “Quando você vier me dizer duas besteirinhas que o governo faz, e tem que ter mesmo, a gente mostra cem coisas boas que a Prefeitura está fazendo no âmbito de políticas públicas, na Educação, na Saúde, no Urbanismo, na Mobilidade, na Inovação, na geração de emprego e renda”, disse.

Didi Mangueira, também do PDT e da base governista, afirmou que a população que acompanha as sessões na Câmara, fica “sem entender” o posicionamento de Couto, uma vez que, num dia, o vereador defende a gestão e no outro critica e ofende o prefeito.

“Até ontem, à esta Tribuna, o vereador Léo vinha defender a gestão do prefeito Sarto não apenas por dever de ofício porque era da liderança do prefeito, mas porque ele acredita realmente no trabalho que o prefeito tá fazendo na cidade, eu conheço o Léo, ele não vinha por dever de ofício”, afirma.

Adail Júnior (PDT) também defendeu o prefeito. Ele reforçou ainda que a cidade é a mais procurada pelos turistas para o mês de Julho. Ele referiu-se à Couto questionando se o vereador realmente estaria preocupado com a saúde e educação da população fortalezense ou se estaria criticando a gestão apenas para garantir a proteção do governo estadual nas eleições de 2024.

“Vocês que fazem oposição ao Sarto, estão preocupados com seus munícipes? Ou estão preocupados em eleição, em defender o Governo do Estado para ter uma proteção no próximo ano, no período eleitoral?”, questionou Adail.

Júlio Brizzi (PDT) fez coro às críticas de Léo Couto e afirmou que os números da pesquisa enriquecem o debate. “A gente sabe que, na política, muito se baseia nos nossos movimentos, as visões, nas pesquisas porque as pesquisas vão medir a opinião das pessoas”, disse.

Ele acrescenta que, se os integrantes da base ouvissem à população, chegariam à conclusão de que os 39% de rejeição ao prefeito é um número relativamente baixo.

“Talvez esses 39% seja é pouco pelo que a gente escuta. Eu falo isso de forma de crítica construtiva que venho fazendo, acho que, se o prefeito está trabalhando, como Carlos Mesquita disse, ótimo, porque nesses dois anos de meio a gente não viu ele trabalhar”, explicou.

Brizzi elogiou a equipe técnica de Sarto e referiu-se a Roberto Cláudio, relatando que o ex-prefeito deixou “uma série de ações programadas”. “Essa gestão não fala mais no Fortaleza 2040, foi uma crítica que fiz anteriormente, mas deixou muita coisa programada com recurso para gastar”, afirmou.

Voltando às comparações entre Sarto e Roberto Cláudio, o vereador Danilo Lopes (Avante) cobrou os vereadores da base mais contato entre o gestor e a população, uma vez que, era isso que Roberto Cláudio fazia durante a gestão.

"A cidade acha que não existe prefeito porque o prefeito não aparece em canto nenhum. Ele, ao invés de estar tendo toda a defesa, deveria fazer o que você faz, o que Adail faz no Antônio Bezerra, o que o Paulo Martins faz no Dias Macedo, estar junto das pessoas, como o Roberto Cláudio fez. Roberto Cláudio estava em todo canto", pontuou.