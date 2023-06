O POVO News: veja quais são as chances de Bolsonaro ficar inelegível

A transmissão também fala sobre a confirmação da cassação de Deltan Dallagnol e da decisão do STF de arquivar denúncia contra Arthur Lira

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 6. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciado pelo PDT por crime eleitoral por abuso de poder econômico, após questionar o sistema eleitoral brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agendou a audiência para o dia 22 de junho. Caso seja condenado pela Corte, Bolsonaro ficará inelegível por oito anos. Para explicar mais sobre o assunto, a edição conversa com o advogado eleitoral e professor Fernandes Neto.

Acompanhe ao vivo:

A transmissão discute a primeira audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Americanas. Além disso, o programa analisa a decisão da 1° turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em arquivar a denúncia por corrupção passiva contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O programa também fala sobre a confirmação da cassação de Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), a edição explica o novo programa que oferece desconto em carros populares. Implantado pela gestão petista, a iniciativa tem como objetivo estimular as vendas de automóveis que custam até R$ 120 mil, bem como ônibus e caminhões.

Para discutir essa proposta do governo, o O POVO News conversa com o professor e economista Ricardo Coimbra.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, João Marcelo Sena.

