Lula inaugura novo Farmácia Popular em PE e viaja à BA para passar feriado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançará, nesta quarta-feira, 7, o novo programa "Farmácia Popular do Brasil", em Recife (PE). O evento marca a remodelagem de um dos principais programas da área da Saúde para fortalecer a distribuição de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a agenda oficial do presidente da República, a cerimônia de lançamento é o primeiro compromisso oficial de Lula, às 9h30. Criado em 2004, o programa oferece medicamentos gratuitos para tratamento de diabetes, asma e hipertensão e - de forma subsidiada (copagamento) - para dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, anticoncepção e fraldas geriátricas. Na modalidade de copagamento, o Ministério da Saúde arca com parte do valor dos medicamentos (até 90% do valor de referência tabelado) e o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia.

Em seguida, às 11h30, o chefe do Executivo participa de cerimônia de inauguração do Campus Paulista do Instituto Federal de Pernambuco, na região metropolitana da capital. A unidade de ensino teve início em 2014, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e integra um conjunto de institutos federais criados no Brasil entre 2003 e 2015 como política pública de valorização da educação. As obras foram totalmente concluídas em fevereiro deste ano.

Às 13h45, Lula embarca para Salvador (BA), com chegada prevista para 15h10, quando não tem mais agendas oficiais durante o dia. O presidente passa o feriado de Corpus Christi em Aratu, com previsão de retorno a Brasília no domingo, 11.