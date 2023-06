Datafolha: base elogia avaliação de Elmano; oposição questiona desempenho "regular"

Deputados da Assembleia Legislativa (Alece) repercutiram os resultados obtidos pelo pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em recente pesquisa Datafolha. A base elogiou os seis meses do mandatário do chefe do Executivo, enquanto os parlamentares da oposição fizeram ressalvas.

O resultado das avaliações da gestão do prefeito José Sarto (PDT) e do governador foi divulgada na segunda-feira, 6, com exclusividade pelo O POVO. O levantamento mostrou que 42% da população avaliam como regular o mandato do pedetista. Outros 39% disseram que a gestão é ruim/ péssima, enquanto apenas 16% colocaram a gestão como boa. Já Elmano teve a mesma porcentagem de avaliações regulares, na casa dos 42%, 22% de ruim/péssimo e 30% de ótimo/bom.



Líder do Governo de Elmano, Romeu Aldigueri (PDT) mostrou entusiasmo com os números. “Avaliação extremamente positiva, estamos ainda no começo da gestão, o governador aprovado por 64%, extremamente positiva, superior ao prefeito da Capital. Se a pesquisa fosse feita em todo o Estado, cresceria a aprovação e seria maior”, ressaltou.

Ele defendeu que o governo está no "caminho certo” . “Continuamos em um governo super bem exitoso como no governo Camilo/Izolda e agora com a parceria do governo federal, o Ceará vai crescer ainda mais.

Correligionário do governador, Larissa Gaspar elogia as medidas já apresentadas até o momento e aposta em uma parceria com o Governo Federal. "O programa Ceará Sem Fome, de redução das filas, concedeu ajuste dos servidores, das bolsas da Funcap, apresentou políticas na área de segurança alimentar. O Governo vai em um bom caminho e, com essa parceria com o Governo Federal, vamos ver o Ceará avançar muito", afirmou.

Mesmo com críticas à forma como as matérias têm sido enviadas ao Plenário, Fernando Hugo (PSD) avaliou que o tempo foi "mínimo" para uma avaliação "mais fria e lógica". "Há uma boa vontade enorme da estrutura governamental. Não precisa ser petista ou lulista, não sou (nenhum dos dois). Ele tem uma visão de produzir muito de forma bem pública. Ele está muito bem avaliado na pesquisa de regular para bom", disse.

Hugo tem criticado que as matérias enviadas pelo governador ou já vêm em regime de urgência ou com pedido para se tornar. Isso, segundo ele, faz a Assembleia parecer uma "Casa despachadora". "O Governo do Ceará hoje, ontem e anteontem, desde 34 anos que estou aqui, o governo sempre permaneceu mandando suas urgências, que chegou um ponto que massacram a paciência de todos", ressaltou.

Na ala da oposição, Carmelo Neto (PL), destaca que Elmano e Sarto tiveram avaliações similares na categoria regular. “Escancara que a população está cansada de governos medianos, de governos que não correspondem às necessidades do Ceará nem de Fortaleza. A gente vai conseguir fortalecer um grupo político para entregar um resultado que as pessoas esperam”, ressaltou. Carmelo é cotado para ser candidato ao Paço Municipal ano que vem, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O partido recorreu da decisão.

Sargento Reginauro (União Brasil) destacou que o resultado "repete" o desempenho de Elmano em Fortaleza durante a eleição. Mesmo eleito ainda no primeiro turno, o governador não foi votado pela maioria dos fortalezenses. "O pior desempenho do governador na eleição foi em Fortaleza. A Capital dá sinais claros que está contra o continuísmo e estamos vivendo tanto do municipal quanto no Estado Ceará, que está sendo administrado há quase vinte anos pelo mesmo grupo, mesmo que agora rompidos", afirmou.