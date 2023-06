Kajuru diz que líderes farão esforços para Lula estreitar relação com o agro

O líder do PSB no Senado, Jorge Kajuru (GO), afirmou que foram definidas três prioridades para o governo durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, 5. Dentre o tripé a ser priorizado, Kajuru afirmou que líderes passarão a investir em encontros com representantes do agronegócio para estreitar a relação do chefe do Executivo com o setor, que passa por um momento de turbulência.

Em fala a jornalistas após a reunião, o líder disse que foi falado, "com toda a seriedade, o que acontece com o Brasil e o pensa o agronegócio do Lula". "É preciso que cada Estado saiba trabalhar", avaliou. Segundo o senador, no próximo dia 28, ele conseguiu um encontro com Lula e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com cerca de 200 empresários do agro de Goiás.

"O presidente pediu que cada um faça isso com seus Estados", disse. "O presidente sabe que precisa conversar com o agro nos Estados abertamente sobre as demandas e o que está acontecendo no País."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra questão de destaque foi sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que define a participação de militares da ativa na política. A proposta prevê que, ao se candidatar, o militar deixará automaticamente a corporação e, mesmo que não vença as eleições, não poderá retornar às Forças Armadas.

O último ponto debatido foi sobre a religião. Segundo Kajuru, Lula entendeu que é preciso conversar com tal segmento. O presidente, então, teria relatado que foi convidado para participar da Marcha para Jesus em São Paulo, mas que ainda não decidiu se irá aceitar o convite.