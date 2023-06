Câmara do Rio gasta R$ 6 milhões em apenas 1 mês com 'bônus secreto' para funcionários, diz TV

A Câmara Municipal do Rio gastou R$ 6,3 milhões em apenas um mês com o pagamento de uma gratificação secreta para metade de seus servidores. Em abril deste ano, 1.075 funcionários da Casa foram beneficiados com um "encargo especial" que varia de R$ 2.366,44 a R$ 7.923,56, de acordo com reportagem da GloboNews. A Câmara não explica o motivo do pagamento dos valores e diz que o benefício está previsto no Estatuto do Servidor Público municipal, de 1979.

O benefício foi incluído na rubrica de indenizações nos contracheques dos funcionários da Casa. Os valores não são fixos e foram encontrados pela reportagem em 1.075 contracheques de 2.137 servidores, entre efetivos e comissionados.

A Câmara não especifica o motivo do pagamento do bônus para os funcionários. As verbas indenizatórias são compostas pelos auxílios transporte, saúde e alimentação, além do "encargo especial". Somente em abril foram gastos R$ 6.302.296,17 com o benefício secreto.

Para se chegar ao valor pago sem transparência pela Câmara foi preciso subtrair os três benefícios da folha de pagamento dos servidores. O valor restante corresponde à gratificação.

A Câmara não disponibiliza a lista com os nomes e valores detalhados mês a mês. A Casa diz que o bônus existe, mas não está detalhado nos contracheques.

Em nota, a Câmara Municipal do Rio negou a existência de uma folha secreta. Segundo a Casa, os valores das gratificações por encargos especiais estão dentro de uma rubrica chamada de indenizações e que esses valores estão nas folhas de pagamento individuais e disponíveis na internet.

O Ministério Público do Rio questiona a falta de transparência desses pagamentos em uma ação na Justiça contra a Câmara Municipal.