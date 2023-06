Lula avalia PEC que amplia isenções de impostos para igrejas e templos

Segundo notícia do portal Metrópoles, a Casa Civil já teria destacado dois servidores para trabalharem na proposta

O presidente Lula (PT) teria pedido à senadora Eliziane Gama (PSD-MA) para que ela prepare, em diálogo com a Casa Civil, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para ampliar a isenção tributária de igrejas. A informação é da coluna do jornalista Guilherme Amado, do Portal Metrópoles.

Segundo o jornalista, a Casa Civil do governo já teria destacado dois servidores para trabalharem na proposta, que ainda definirá quais impostos serão isentados. Atualmente, templos religiosos já contam com ampla isenção de impostos no Brasil.

Igrejas já estão isentas, por exemplo, de tributos como o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), entre vários outros. Os templos, no entanto, ainda precisam recolher contribuições previdenciárias dos funcionários.