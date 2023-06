Governo cria grupo com 10 ministérios para combater criminalidade no Vale do Javari (AM)

O Ministério dos Povos Indígenas criou um grupo de trabalho para promover a segurança e combater a criminalidade no Vale do Javari, no Amazonas, onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados. A resolução com a medida foi publicada ontem, 2, no Diário Oficial da União.

O grupo será formado por 10 ministérios, que trabalharão em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para propor medidas para combater a violência e garantir a segurança territorial dos povos indígenas que vivem na área. Associações de povos indígenas também vão participar das discussões.

Na próxima segunda-feira, 5, o assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira completa 1 ano. As autoridades policiais colocaram sob suspeita pelo menos oito pessoas, por possível participação nos homicídios e na ocultação dos cadáveres.