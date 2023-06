Camilo faz aniversário de 55 anos neste sábado e aliados celebram: "Grande líder"

Políticos cearenses prestam homenagens ao ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que faz aniversário de 55 anos neste sábado, 3 de junho. Entre os que se manifestaram nas redes sociais estão o atual governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o senador Cid Gomes (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão (PDT).



“Um grande líder, competente e comprometido com o povo cearense. Que Deus te abençoe em sua trajetória. Desejo-lhe saúde, paz e disposição para continuar trabalhando pelo Ceará e por todo o país. Feliz aniversário”, escreveu Elmano nas redes sociais. O governador foi eleito no ano passado com intensa participação de Camilo na campanha.

Já Cid Gomes, que manteve a proximidade com Camilo mesmo após o racha estadual entre petistas e pedetistas, publicou foto ao lado do ex-governador. “Hoje é dia de celebrar a vida do amigo e ex-governador do Ceará Camilo Santana. Muita saúde, benções e sabedoria para continuar ajudando os cearenses e os brasileiros. Feliz aniversário!”, escreveu.

Evandro chamou Camilo de “grande líder” e reforçou que o companheiro é íntegro e comprometido com a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. “O Ceará tem orgulho do seu trabalho”, pontuou o parlamentar.

Outros nomes que já foram próximos de Camilo, antes do racha estadual registrado durante as eleições de 2022, como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), e o ex-prefeito da Capital Roberto Cláudio (PDT) não se manifestarem nas redes sociais sobre a data.