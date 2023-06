O POVO News: Operação da PF aprofunda crise entre Lira e Lula

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 2. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o encontro do ministro da Justiça, Flávio Dino, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PL), após operação da Polícia Federal (PF). De acordo com relatos, Lira queria saber o que motivou a operação da PF e se havia relação com os acontecimentos políticos. Parlamentares que integram o mesmo grupo político de Lira notaram que as datas da operação e da votação na Câmara coincidem.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre os pagamentos irregulares do governo Bolsonaro a caminhoneiros e taxistas no segundo semestre de 2022. A identificação se deu após semana de auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU). A gestão Bolsonaro incluiu, de forma irregular, mais de 110 mil pessoas no programa Auxílio-Caminhoneiro e outras 314 mil no Auxílio-Taxista.

Sobre as próximas ações do governo Lula (PT), o programa discute a decisão do petista de indicar o advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A recomendação foi publicada nesta quinta-feira, 1°, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O programa recebe o cientista político Uriã Fancelli para discutir sobre a indicação. Deputados do PL, inclusive, tentam barrar na Justiça a indicação de Zanin.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, optou por não criticar a indicação de Zanin. Conforme o ex-mandatário declarou à imprensa, a decisão é “competência privativa do presidente”.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO