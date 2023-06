Bolsonaro vai ao Morumbi com Tarcísio em clima de campanha, entre gritos de apoio e xingamentos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dividiu os torcedores no Estádio do Morumbi, zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 1°. Ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ele assistiu de camarote a uma partida do São Paulo Futebol Clube e Sport Recife. Parte do estádio ovacionou a dupla, enquanto houve também ofensas dirigidas ao ex-presidente.

Bolsonaro passou o dia na capital paulista, onde fez exames médicos. Depois seguiu para o Palácio dos Bandeirantes, onde encontrou Tarcísio. O ex-presidente deve dormir na residência oficial. Nesta sexta-feira, 2, está prevista participação dele na formatura de cadetes da Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

Nas imagens divulgadas pelo perfil do ex-presidente nas suas redes sociais, torcedores no estádio entoaram "uh, é Bolsonaro", enquanto ele acenava para o público, ao lado de Tarcísio, em clima de campanha. Enquanto andava pelos corredores do estádio, Bolsonaro foi chamado de "mito" por simpatizantes, que o cercaram pedindo fotos.

A presença do ex-presidente, contudo, não foi unanimidade no estádio. Em um dos perfis da torcida organizada do São Paulo, clube que administra o local, foi compartilhado um vídeo em que torcedores entoam "ei, Jair, vai tomar no c*".

Também foram colocadas faixas na entrada do Morumbi com os dizeres "Fora Bozo" e "Bolsonaro racista". Depois do jogo, o ex-presidente deve passar a noite no Palácio do Bandeirantes, residência oficial do governador. Como mostrou o Estadão, o convite partiu de Tarcísio, que justificou o gesto pela amizade que possui com Bolsonaro.

"O ex-presidente é meu amigo. Então, é uma visita de amigos. Ele tem uma questão pessoal para resolver em São Paulo e vai ficar hospedado aqui. É um grande amigo, por quem eu tenho uma gratidão profunda. Sou muito grato por todas as portas que ele abriu para mim. Vamos estar juntos hoje e amanhã (quinta e sexta)", disse o governador durante uma entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira.

Recentemente, os dois estiveram juntos na Agrishow, a maior feita de tecnologia e agronegócio do País. Bolsonaro foi o pivô do "desconvite" de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura de Lula, e também do cancelamento da cerimônia de abertura. Mesmo assim, o ex-presidente compareceu ao primeiro dia do evento e andou junto com Tarcísio, em aceno para simpatizantes dentro do setor.