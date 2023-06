PGE solicitou ao STF repasse do valor da segunda parcela do Fundef

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará solicitou, na terça-feira, 30, a expedição de alvará para que o Supremo Tribunal Federal (STF) libere os recursos referentes à segunda parcela dos precatórios do Fundef. O montante já está depositado em conta judicial.

A Procuradoria-Geral afirma que o objetivo é viabilizar com maior celeridade o repasse dos valores ao magistério estadual. Em nota ao O POVO, no início de maio, o órgão ressaltou que o pagamento será feito de forma agilizada, pois o fluxo já foi estabelecido na primeira parcela.

"Internamente, o fluxo já foi estabelecido por ocasião da primeira parcela, prevendo-se, com isso, agilidade na concretização das finalidades de investimento em educação e de repasse aos professores", ressaltou a PGE por meio de nota.

Com a expedição do alvará, serão pagos aos professores 60% do valor total depositado em conta judicial. Esse valor corresponde a cerca de R$ 565,074 milhões. Os demais 40%, totalizando R$ 376,71 milhões, serão utilizados para manutenção e desenvolvimento do ensino no Ceará. A segunda parcela já foi depositada em conta judicial, conforme anunciou secretária da Educação do Estado, Eliane Estrela.

O Sindicato Apeoc, que representa os professores, cobra da Seduc a retomada da comissão especial de acompanhamentos dos precatórios e solicita informações sobre o pagamento ainda da primeira. A existência está na ação civil pública assinada em 2021, entre o sindicato e pelo então governador e atual ministro Camilo Santana (PT).

"Ela foi conquistada onde o Estado tem que dar transparência e discutir os critérios, nós entendemos que deve ser mantidos, mas precisamos ainda saber como finaliza a primeira etapa de pagamento", ressalta Anízio Melo, presidente da entidade.

O grupo quer saber por exemplo quantos professores que não estão mais na rede ainda precisam receber, além de quantos herdeiros estão com processo em andamento e também não receberam os valores previstos no rateio.

"Nós precisamos verificar quanto tem ainda de caixa ou seja os resíduos da primeira parcela que não seria disponibilizado para nenhum beneficiário e também chegamos a um ponto de verificarmos junto ao banco onde vai ser depositado os recursos", afirmou ainda.

Segundo ele, o sindicato protocolou um pedido para reabertura da comissão. "Protocolamos para que o Governo faça a retomada comissão especial dos precatórios para que nós possamos ter transparência e dar sequência e agilização para o pagamento da segunda parcela", disse.