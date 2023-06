O POVO News: Lula sofre mais uma derrota e busca Lira

A edição aborda ainda o fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2023

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 31. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição traz as últimas informações sobre a articulação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após mais uma derrota na Câmara. Lula telefonou para o presidente para o deputado Arthur Lira (PP) antes da votação da MP dos ministérios.

A edição recebe o deputado federal Eunício Oliveira (MDB-CE) para repercutir a reunião de Lira após a ligação do presidente. O parlamentar esteve na manhã desta quarta próximo de Lira em reunião na residência oficial da Presidência da Câmara.



O programa também aborda o prazo para os contribuintes entregarem a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2023, que se encerra nesta quarta. Muitos brasileiros ainda não entregaram a declaração e podem cair na malha fina.



Será atualizado o caso da senhora de 70 anos que foi agredida por um policial militar durante uma ocorrência no município de Igaratá, em São Paulo. A idosa tentava impedir a abordagem violenta do PM contra o filho dela, que já estava imobilizado, quando foi atingida no rosto por um soco do agente.



O programa contará com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e do repórter e colunista de Política, Henrique Araújo.