O POVO News: TRE determina a cassação do mandato de deputados do PL

A edição também fala sobre a reunião de Lula com os líderes sul-americanos, da CPI das apostas esportivas e CPI do MST

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 30. Com apresentação do jornalista Filipe Pereira, a edição traz as últimas informações sobre a cassação do mandato de quatro deputados estaduais do Partido Liberal no Ceará. O determinação foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).

Para discutir o assunto, O POVO News conversa com Pedro Neto, advogado do deputado Alcides Fernandes, um dos alvos da cassação. Além de Fernandes, os deputados estaduais do PL Carmelo Neto, Silvana Oliveira e Marta Gonçalves tiveram os mandatos cassados.

Os deputados estaduais Dra. Silvana e Carmelo Neto, também participarão do programa para comentar sobre o pedido do TRE-CE para cassar os mandatos.

O programa comenta ainda o encontro de Lula com presidentes sul-americanos para tratar das relações dentro do continente. A reunião ocorreu no Palácio do Itamaraty, nesta terça-feira, 30.

Além disso, a edição comenta sobre a CPI das apostas esportivas e a CPI do MST, que já está em andamento e realizou as primeiras convocações.

Assista ao vivo:

O programa contará com a participação do correspondente do O POVO em Brasília, Paulo Biage e do repórter e colunista de Política, Carlos Mazza.

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO