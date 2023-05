CPI que pretende investigar ONGs na Amazônia será instalada dia 13, diz autor do requerimento

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que pretende investigar a atuação das organizações não governamentais (ONGs) na Amazônia será instalada no dia 13, informou o senador Plínio Valério (PSDB-AM). O grupo soma-se a um dos muitos que viraram uma pedra no caminho do governo.

"Em reunião com os membros indicados para a CPI das ONGs, decidimos que a instalação da comissão será no dia 13/6. Vamos iniciar os trabalhos e investigar a atuação de organizações que são prejudiciais à Amazônia e ao Brasil", escreveu Valério, autor do requerimento de instalação do colegiado, em suas redes

O Executivo, que tem encontrado dificuldades em emplacar suas pautas - que demandam além de muita articulação, a liberação de recursos para agradar ao Legislativo -, já tem que lidar um número recorde de comissões logo no início do mandato.

Até agora, existe uma CPI para investigar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), outra para investigar os resultados fraudados de apostas esportivas e mais uma referente às Lojas Americanas, todas na Câmara, além da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os atos criminosos de 8 de janeiro.