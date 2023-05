STF anula condenação de Eduardo Cunha na Lava Jato

A decisão foi definida em julgamento virtual, iniciado no dia 19 de maio e finalizado no dia 26, última sexta-feira

A segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a anulação de uma das condenações do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha na operação Lava Jato. A Justiça Federal do Paraná havia condenado Cunha a quase 16 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela acusação de ter recebido propina em contratos de construção de navios-sonda da Petrobras.



A decisão foi definida em julgamento virtual, iniciado no dia 19 de maio e finalizado no dia 26, última sexta-feira.

Os ministros, por 3 votos a 2, aceitaram a justificativa da defesa de Cunha e reconheceram que o processo deveria ter sido conduzido pela Justiça Eleitoral, e não pela Justiça Federal em Curitiba.

O caso envolve acusação de que Cunha teria recebido propina proveniente de contratos da Petrobras para a construção de navios-sonda.

Em 2021, em outra decisão sobre competência, a Segunda Turma também enviou para a Justiça Eleitoral uma condenação contra Cunha. Nesse caso, o ex-parlamentar foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão pelo então juiz Sérgio Moro pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A turma decidiu que a ação penal (leia na íntegra) deve ser remetida à Justiça Eleitoral, que analisará os atos já praticados. Os ministros Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes votaram a favor da competência da Justiça Eleitoral, enquanto os ministros Edson Fachin (relator) e Ricardo Lewandowski defenderam a decisão pela Justiça Federal.

Em 2020, Cunha foi condenado pela 13° Vara Federal de Curitiba à pena de 15 anos, 11 meses e cinco dias de reclusão, em regime fechado. A vara também determinou que Cunha pagasse R$ 1,5 milhão à Petrobras.

Desde a condenação, os advogados de Eduardo alegam incompetência por parte da Justiça Federal para julgar o caso com as justificativas de que a delação que fundamentou a acusação revelaria a associação dos atos ilícitos com doações eleitorais não oficiais.

Depois da decisão da Turma, a defesa de Eduardo Cunha, composta por Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso e Délio Lins e Silva, manifestou-se: "A decisão do Supremo fez justiça e confirma aquilo que a defesa sustenta desde o início do processo e que agora está ficando claro para todo o país: Eduardo Cunha, assim como outros inúmeros réus, foi vítima de um processo de perseguição abusivo, parcial e ilegal e julgado por uma instância manifestamente incompetente", alegam.