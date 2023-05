Célio Studart propõe disciplina de "Direito Animal" em cursos superiores

O deputado federal cearense Célio Studart (PSD) apresentou projeto de lei para inclusão da disciplina "Direito Animal" na grade curricular dos cursos de ensino superior que tenham relação com ciências jurídicas e ambientais. O texto tramita na Câmara do Deputados, com percurso pelas comissões de Educação, Constituição e Justiça e Cidadania.

A disciplina, conforme o projeto, deve abordar a dimensão jurídica ligada aos animais como sujeito de direitos, com foco na natureza biológica e emocional.

"Ao longo dos anos, o ordenamento jurídico pátrio vem sedimentando um caminho legislativo e jurisprudencial que paulatinamente reconhece os animais não humanos como sujeitos de direito”, disse o autor da proposta, segundo o site da Câmara dos Deputados.

