Saiba como votar para escolher políticas públicas prioritárias do Governo Lula

O Ceará recebeu nesta sexta-feira, 26, a plenária do Plano Plurianual (PPA) Participativo do Governo Federal. Quatro ministros estiveram no Estado: Simone Tebet (Planejamento), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Camilo Santana (Educação) e Márcio Macedo (Secretária da Presidência da República).

A sociedade civil organizada e os cidadãos podem participar das decisões e escolher as prioridades do Governo até 2027.

O PPA é o principal instrumento de planejamento a médio prazo para definir as prioridades e diretrizes da administração pública. Segundo a gestão, a elaboração de leis orçamentárias vão levar em consideração os objetivos dos programas.

Após a construção participativa, análise técnica dos demais ministérios e possíveis ajustes, o PPA 2024-2027 deve ser entregue ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto, junto com a Lei Orçamentária Anual (LOA). É possível escolher ou propor novas diretrizes.

O que é o PPA?

É um documento que está previsto na Constituição de 1988. Ele é elaborado de quatro em quatro anos, sempre no primeiro ano de mandato do presidente. O PPA define metas, diretrizes e programas do Governo.

Em 2023, ele será elaborado com apoio aberto da população por meio da plataforma Brasil Participativo. O PPA deve ser entregue às(aos) senadoras(es) e deputadas(os) no Congresso Nacional até 31 de agosto de 2023, junto à Lei Orçamentária Anual (LOA).

Quem pode participar?

Qualquer pessoa que tiver cadastro no sistema Gov.Br



Qualquer pessoa que comparecer nas plenárias Presenciais/Territoriais promovidas pelo governo;



Integrantes de conselhos nacionais como os de Saúde, Educação, Direitos Humanos, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Habitação, entre outros.

Como faço para participar?

Basta acessar o site ou baixar o app. Se você já tem conta nos sistema, é só entrar com seu login e senha, em seguida fazer suas escolhas e propostas entre 11 de maio e 10 de julho de 2023.

Após o login, clique no botão “Participar” ou no item de menu “Escolher programas”, em seguida, clique em “Votar” nas 3 propostas que você julgar mais importantes para a sua região - começando pela mais prioritária no seu ponto de vista.

Posso sugerir propostas?

Para fazer propostas ao governo, clique no botão “Nova proposta”. Em seguida, escreva o título e a sua proposta, escolha a categoria e clique em “Visualizar”.

Você também pode anexar arquivos e links à sua proposta. Depois, é só “Publicar” e compartilhar nas suas redes sociais. Você pode fazer até 3 propostas.

O que acontece com as propostas e votos?

As propostas e programas mais votados vão ser analisadas pelo Governo Federal. Em seguida, vão constar no Projeto de Lei (PL) encaminhado para o Congresso Nacional, ainda em 2023.

Após a aprovação das(os) deputadas(os) e senadoras(es), o PPA já pode ser colocado em prática a partir de 2024, com as demandas e contribuições da população brasileira.