Novo programa de infraestrutura do governo Lula será lançado em breve, diz ministro

O governo Lula lançará em breve o projeto de investimentos que vai substituir o antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que direciona verbas para infraestrutura nos Estados. No Ceará, nesta sexta-feira, 26, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, afirmou que o diálogo com os Estados é prioridade da gestão e o projeto já teve início com os governadores sendo recebidos para entregar três obras preferenciais.

Os governadores iniciaram uma série de agendas com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), para apresentar suas solicitações. ”Essa semana inclusive o ministro Rui está recebendo os governadores e está discutindo os seus planos estratégicos com as principais obras para cada Estado. Isso vai compor o que a imprensa está chamando de ‘novo PAC’, mas não tem ainda o nome”, disse.

O ministro ressaltou que é por meio do programa que o Governo Federal terá mapeado as prioridades, além das propostas no planejamento participativo. Além de Macedo, estiveram no Ceará, Simone Tebet (Planejamento), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Camilo Santana (Educação) para a plenária do Plano Plurianual (PPA) Participativo do Governo Federal.

O PPA é o principal instrumento de planejamento a médio prazo para definir as prioridades e diretrizes da gestão pública, em que a população pode participar da escolha das prioridades. Após a construção participativa e análise técnica dos ministérios, o PPA 2024-2027 deve ser entregue ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto, junto com a Lei Orçamentária Anual (LOA).

“Esse diálogo com os estados é prioridade para o presidente e isso vai acontecer com políticas que vão sair como prioridades do planejamento participativo. Essas estratégias serão colocadas por cada governador, está em curso e em breve o presidente vai estar lançando”, ressaltou o ministro.



No início de abril, Lula anunciou que o novo plano de investimento terá seis eixos estratégicos: transportes; infraestrutura social; inclusão digital e conectividade; infraestrutura urbana; água para todos e transição energética. A previsão era que o novo programa fosse anunciado até o início de maio.

No Ceará, o foco inicial deve ser para a duplicação de uma estrada que corte de norte a sul, além da duplicação do Eixão das águas no Estado. O governador Elmano de Freitas (PT) defende as obras para trazer “segurança hídrica”. “Consideramos muito importante a garantia de sistema de adutora que passe pelo Baixo Jaguaribe”, ressaltou. Ao lado de seu antecessor no Governo e hoje titular da Educação, Elmano afirmou que a prioridade deve ser também a construção de 84 escolas de tempo integral.