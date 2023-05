Educação e Saúde não perdem com arcabouço, dizem Camilo e Tebet

A inclusão do Fundo no teto de gastos foi inserida na Câmara e não partiu do Governo Federal

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que as mudanças aprovadas no arcabouço fiscal não devem impactar no orçamento da educação ou no repasse que será feito ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). No Ceará, nesta sexta-feira, 26, o ministro afirmou que o MEC não perderá recursos e terá aumento para 2024. A Saúde também deverá ser preservada. Mesmo assim, a intenção das pastas era manter Fundeb e gastos com saúde fora do limite de despesas.

O arcabouço fiscal, aprovado pela Câmara dos Deputados, deverá substituir o atual teto de gastos. O projeto tem como critério a receita arrecadada ao longo dos últimos 12 meses. Desse dinheiro, 70% estará disponível ao governo, enquanto os outros 30% ficarão retidos para formar uma "proteção" contra o crescimento da dívida pública. Antes, o Fundeb estava fora dos limites de gastos, mas foi incluído, além do piso da enfermagem, pelo relator da proposta na Câmara, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA).

"O aumento do Fundeb que vai até 2023, da complementação, ele vai estar fora desse teto e isso vai significar um aumento significativo no orçamento tanto da Saúde como da Educação a partir de 2024. Portanto, para nós é um avanço importantíssimo, até porque o presidente Lula tem colocado que a educação e saúde são prioridades do seu governo", afirmou.

O petista citou que o projeto do arcabouço ainda será votado Senado. Há tentativa de alterar o texto para que o Fundo fique fora do teto de gatos, assim como acontecia nas gestões anteriores. O próprio ministro avalia que o "movimento da educação" esperava que não houvesse mudanças.

"Todos os cálculos que nós fizemos, os cálculos que a Fazenda fez, isso não terá impacto do ponto de vista no orçamento geral do ministério. Ao contrário, com essa aprovação, o ministério terá um aumento significativo para o próximo ano de 2024. Até porque não estará dentro da limitação de 70% do crescimento do país do próximo ano. Saúde e Educação são dois únicos Ministérios que vão ter 100%", afirmou.

Também em evento na Capital, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB) também mencionou que a inclusão não foi uma decisão do Governo Federal e que pode ser mudada. "A própria Constituição protege os investimentos para educação, nós temos um percentual para gastar na educação. O arcabouço não foi uma deliberação nossa, mas uma vontade do Congresso Nacional, que pode ser modificada porque ela ainda não foi votada", disse.

A ministra ressaltou que, na forma que está, o Governo não irá reduzir os investimentos mas terá cortar gastos de outros setores para "arcar" com as despesas. "Resumindo não muda nada em relação à educação, muda em relação a outras políticas públicas ou muitas vezes ações que não são tão prioritárias que se, porventura faltar espaço orçamentário, eu tenho que cortar gastos públicos para preservar o percentual da saúde e da educação que estão estabelecidos", disse.

O Fundeb é composto por percentuais de receitas provenientes do Fundo de Participação dos Estados (FPE), do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e outros. O valor é administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que é responsável pela estruturação dos projetos que são elaborados pelo MEC, como também o pagamento de bolsas, a gestão dos Fundo de Financiamento ao Estudante (Fies) e a libertação de recursos para obras.